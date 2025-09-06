Μπόλικο υλικό με 34 παίκτες!

Επειδή στο χθεσινό μας ρεπορτάζ κάναμε θέμα με τον αυξημένο αριθμό παικτών στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, τονίζοντας ότι δεν χωράνε άλλοι, σήμερα σας παρουσιάζουμε ολόκληρη τη λίστα παικτών του ΑΠΟΕΛ, ανά κατηγορία.

-Στον κατάλογο των Κυπρίων παικτών βρίσκονται 14 παίκτες: Ανδρέας Χριστοδούλου, Σάββας Μίχος, Νικόλας Λυσάνδρου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παναγιώτης Καττιρτζής, Ανδρέας Γεωργίου, Στέλιος Βρόντης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου.

-Στον κατάλογο των παικτών με ευρωπαϊκά διαβατήρια έχουμε τους ακόλουθους 11 παίκτες: Βιντ Μπέλετς (Σλοβενία), Γκαμπριέλ Περέιρα (Βραζιλιάνος με ιταλικό διαβατήριο), Κώστας Σταφυλίδης (Ελλάδα), Νανού (από τη Γουινέα-Μπισάου με πορτογαλικό διαβατήριο), Φρανζ Μπρόρσον (Σουηδία), Μαξ Μάγιερ (Γερμανία), Ντάλσιο (από τη Γουινέα-Μπισάου με πορτογαλικό διαβατήριο), Χρήστος Καρανάτσιος (Ελλάδα), Στεφάν Ντράζιτς (Σερβία), Μάριους Κορμπού (Ρουμανία), Ρομάριο Μπαλντέ (Γουινέα Μπισαου με πορτογαλικό διαβατήριο).

-Ο κατάλογος των Μη Κοινοτικών περιλαμβάνει τους ακόλουθους 10 παίκτες: Μαρκίνιος, Βίτορ Μιρ, Τζιοβάνε Μέουρερ, Γκάμπριελ Μάιολι, Ντιέγκο Ρόσα, Πέδρο Αταΐντε (Βραζιλία), Ντέιβιντ Αμπάγκνια και Τσάρλς Άπια (Γκάνα), Αλγκασίμ Μπα (Γουινέα), Ματίας Τόμας (Ουρουγουάη).

Οποίος μελετήσει το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολλές λύσεις για τον προπονητή, σε όλες τις θέσεις. Έτσι για να γίνουν νέες μεταγραφές, επιβάλλεται να παραχωρηθούν, είτε με ελευθέρα είτε ως δανεικοί, κάποιοι παίκτες. Σε αντίθετη περίπτωση ο σύλλογος δεν μπορεί να αντέξει άλλα μισθολόγια με νέους παίκτες.

Πάντως, υπάρχει έντονη φημολογία για προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο επιθετικό Δημήτρη Διαμαντάκο. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Ινδίας με Κεράλα Μπλάστερς και Ιστ Μπεγκάλ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Εργοτέλη, Πανιώνιο, Άρη, Καρλσρούη, Μπόχουμ, Ζανκτ Παουλί και Χάιντουκ. Παράλληλα μέτρησε πέντε συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.