Το γεμάτο ρόστερ και τα ερωτήματα

Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος τον αυξημένο αριθμό παικτών οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους για να αγωνιστούν.

Στην κατηγορία ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ έχουμε 13 ποδοσφαιριστές και ο μόνος που δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι ο χειρουργημένος Παναγιώτης Καττιρτζής.

* Στην κατηγορία των ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ έχουμε μια 11άδα, οι περισσότεροι εκ των οποίων παίρνουν λεπτά συμμετοχές και αποτελούν βασικές επιλογές στα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία.

* Τέλος, στην κατηγορία των ΞΕΝΩΝ υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Στη λίστα βρίσκονται άλλοι 10 παίκτες, ανάμεσά τους ο Αμπάγκνα που δεν είναι σίγουρο αν θα δηλωθεί, ενώ ο Μπα βρίσκεται υπό παραχώρηση με δανεισμό! Άλλοι είναι στον κατάλογο Α και άλλοι στον κατάλογο Β.

Κι ενώ πιο πάνω περιγράφουμε πλήρως το γεμάτο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, κάποιοι επιμένουν ότι θα γίνουν ακόμα μια - δυο μεταγραφές, τη στιγμή που για όλες τις θέσεις υπάρχουν 2, 3 ή και 4 επιλογές. Μάλιστα, για τις δυο θέσεις που γίνεται αναφορά (κεντρικός αμυντικός, σέντερ φορ), υπάρχουν 4-5 παίκτες, αντίστοιχα!

Δεδομένου του γεγονότος ότι ακόμα να υπογραφεί η συμφωνία με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, ίσως αναθεωρηθεί η θέση για να πραγματοποιηθούν μεταγραφές και να παραμείνει το ρόστερ όπως έχει σήμερα, ίσως και με μικρή μείωση, αν παραχωρηθούν κάποιοι παίκτες.

Το σίγουρο είναι πως τα ερωτήματα όσον αφορά το ρόστερ θα «απαντηθούν» σύντομα, μιας και η τελευταία μέρα για μεταγραφή είναι η Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.