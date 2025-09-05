ΑΠΟΕΛ: Δυνατά για Διαμαντάκο στο «9»!

Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο επιθετικό με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να προκύψει συμφωνία.

Ο Διαμαντάκος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Ινδίας με την φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς μετρώντας 40 γκολ σε 76 συμμετοχές.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Εργοτέλη, Πανιώνιο, Άρη, Καρλσρούη, Μπόχουμ, Σανκτ Παουλί και Χάιντουκ.

Παράλληλα μέτρησε 5 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής.