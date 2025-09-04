Όχι κι αλλά λάθη...

Στον ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τον προπονητή ψάχνουν για άλλες δυο μεταγραφές που αφορούν τις θέσεις του σέντερ φορ και του κεντρικού αμυντικού. Υπενθυμίζουμε ότι για τη θέση του φορ υπάρχουν με δυνατά συμβόλαια οι Πιέρος, Ντράζιτς και με πιο χαμηλό ο Κούτσακος. Ο Μπα, που είναι ο τέταρτος της παρέας, θα παραχωρηθεί ως δανεικός σε άλλη ομάδα, αν βρεθεί τέτοια ομάδα! Στη θέση του κεντρικού αμυντικού έχουμε τους Λαΐφη, Μπρόρσον, Γιαννακού, Αντωνίου και ψάχνουν για πέμπτο! Όσοι αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση, βλέπουν ότι η διοίκηση οδηγείται σε νέα λάθη που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη βεβαρημένο ταμείο της εταιρείας, χωρίς βέβαια να είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί φορ που θα τα βάζει όλα ή αμυντικός που θα είναι απροσπέλαστος.

Πιέρος και Μπρόρσον...

Η διοίκηση αλλά και ο προπονητής θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον Πιέρο για την επίθεση αλλά και στον Μπρόρσον για την άμυνα και με τίποτε δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω πληροφορίες ότι ψάχνουν για αντικαταστάτες τους. Και η διακοπή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανέβουν ψυχολογικά οι παίκτες και μέσα από τις προπονήσεις να λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν, ώστε με την επανέναρξη ο ΑΠΟΕΛ να λειτουργήσει πολύ καλά σε όλες τις γραμμές του, να μη δεχθεί τέρμα από στημένη φάση αλλά και να σκοράρει με σχετική ευκολία. Άλλες δυο μεταγραφές, αυτή τη στιγμή, δεν είναι λύση για όσους σκέφτονται λογικά...