Η ήττα πλήγωσε, η εικόνα όμως έφερε πίστη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η διακοπή του πρωταθλήματος ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία.

Το παιχνίδι με την Πάφο ήταν το πρώτο δυνατό τεστ της νέας ομάδας του ΑΠΟΕΛ, για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει και με ποιους αντιπάλους μπορεί να τα καταφέρει.

Παρά την ήττα, το τεστ θεωρήθηκε πετυχημένο από τους οπαδούς! Κι αυτό επιβεβαιώθηκε με το ζεστό χειροκρότημα μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τους γηπεδούχους να χάνουν από την περσινή πρωταθλήτρια με 1-0. Η εμφάνιση και η προσπάθεια του β΄ ημιχρόνου αναγνωρίστηκαν και από τον αντίπαλο προπονητή!

Σε αυτό το διάστημα έλαμψε ο νεοφερμένος Ματίας Τομάς, που έδειξε ότι είναι ο παίκτης που έχει την κάθετη μπαλιά για να «τρυπήσει» τις αντίπαλες άμυνες και δίνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Από την προχθεσινή παρουσία του ΑΠΟΕΛ, αυτό που έλειπε και στοίχισε τους τρεις βαθμούς ήταν το γκολ. Παρ' όλο που δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, εντούτοις, οι επιθετικοί δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλ κι αυτός ήταν και ο μοναδικός λόγος για την ήττα.

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικής ομάδας ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για τον προπονητή Πάμπλο Γκαρσία, που θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει ακόμα περισσότερο με τους νέους, ώστε με την επανέναρξη η ομάδα να παρουσιαστεί με ακόμα περισσότερες απαιτήσεις στο γήπεδο.

Στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονταν με την Πάφος FC, οι Ρόσα αντί Μαρκινίος και Νανού αντί Σατσιά ενώ, στο 46ο λεπτό, ο Ματίας Τομάς αντικατέστησε τον Μαϊόλι. Για το επόμενο παιχνίδι, σε δυο εβδομάδες, με την Ένωση, διαθέσιμος θα είναι και ο Ρομάριο Μπαλντέ, ενώ φεύγει ο Αλγκασίμ Μπα.

