ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ήττα δεν κρύβει την προοπτική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ήττα δεν κρύβει την προοπτική

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που άφησε υποσχέσεις ήταν ο Τομάς, που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, με 1-0 από την Πάφος FC, ωστόσο η εμφάνιση των γαλαζοκιτρίνων άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βελτιώθηκε σημαντικά μετά το πρώτο ημίχρονο, όταν και ανέβασε ρυθμό, παρουσιάζοντας πιο οργανωμένο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει αφού απείλησε την αντίπαλη εστία στο δεύτερο ημίχρονο.

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση άφησαν οι νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, που έδειξαν να προσαρμόζονται σιγά – σιγά στα «θέλω» του Ουρουγουανού προπονητή.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που άφησε υποσχέσεις ήταν ο Τομάς, που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. O 24χρονος επιτελικός χαφ οργάνωσε παιχνίδι, ενώ με τις κάθετες του πάσες, «πονοκεφάλιασε» την αντίπαλη άμυνα.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση της ομάδας άφησε ελπίδες για τη συνέχεια, ειδικά απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κόσμος ανταμείβοντας την προσπάθεια χειροκρότησε θερμά τους ποδοσφαιριστές, δείχνοντας πίστη και αισιοδοξία για την ομάδα που «χτίζει» ο Γκαρσία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μυθική ρήτρα 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου για την ευρωπαϊκή έδρα και την προθεσμία για τον κατάλογο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξανά στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο αντίπαλο, 11 χρόνια μετά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έρχονται προσθαφαιρέσεις...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Από το πρώτο λεπτό δείξαμε αποφασιστικότητα»

ΑΕΚ

|

Category image

Στον Ολυμπιακό με δανεισμό ο Λουκουμπάρ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η ήττα δεν κρύβει την προοπτική

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έσκασε το «μπαμ» με Ντοναρούμα στη Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει προπονήσεις η Εθνική Ανδρών με τα βλέμματα στον Φαμπιάνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τα φαβορί συνεχίζουν στο US Open

Τένις

|

Category image

Καλαθοσφαιρική γιορτή στη Λεμεσό με χιλιάδες φιλάθλους το Σαββατοκύριακο για το FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν έπεισε ο Μπα και φεύγει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η ΑΕΚ που δεν είδαμε με την Μπραν

ΑΕΚ

|

Category image

Νικηφόρα πρεμιέρα με... ευρωπαϊκή συνταγή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ραντεβού κορυφής για την επιστροφή Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη