Η ήττα δεν κρύβει την προοπτική

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, με 1-0 από την Πάφος FC, ωστόσο η εμφάνιση των γαλαζοκιτρίνων άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βελτιώθηκε σημαντικά μετά το πρώτο ημίχρονο, όταν και ανέβασε ρυθμό, παρουσιάζοντας πιο οργανωμένο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει αφού απείλησε την αντίπαλη εστία στο δεύτερο ημίχρονο.

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση άφησαν οι νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, που έδειξαν να προσαρμόζονται σιγά – σιγά στα «θέλω» του Ουρουγουανού προπονητή.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που άφησε υποσχέσεις ήταν ο Τομάς, που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. O 24χρονος επιτελικός χαφ οργάνωσε παιχνίδι, ενώ με τις κάθετες του πάσες, «πονοκεφάλιασε» την αντίπαλη άμυνα.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση της ομάδας άφησε ελπίδες για τη συνέχεια, ειδικά απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κόσμος ανταμείβοντας την προσπάθεια χειροκρότησε θερμά τους ποδοσφαιριστές, δείχνοντας πίστη και αισιοδοξία για την ομάδα που «χτίζει» ο Γκαρσία.