Γκαρσία: «Δεν αξίζαμε να χάσουμε»

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μας και ευχαριστώ στον κόσμο. Κάναμε πολύ καλό ματς. Πιστεύω δεν αξίζαμε να χάσουμε. Δεν κάναμε καλή άμυνα σε μια στατική φάση. Στο 2ο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Πρέπει να δουλέψουμε πολλά κομμάτια, λεπτομέρειες και η ομάδα θα πάει καλά».

Για τον Ματίας Τομάς: «Για όλους είμαι χαρούμενος. Τον Ματίας τον ξέρω χρόνια, ξέρω τι μπορεί να δώσει στην ομάδα. Πάντα πρέπει να βελτιωνόμαστε και οι παίκτες και εγώ».