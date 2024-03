Σα Πίντο: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι, μην σταματήσετε να πιστεύετε»

Μήνυμα σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ στέλνει ο Ρικάρντο Σα Πίντο, παραμονή του πολύ κρίσιμου ντέρμπι κορυφής των γαλαζοκιτρίνων με την ΑΕΚ στην «Αρένα» (31/3, 17:00).

Ο Πορτογάλος προπονητής απευθυνόμενος στην «οικογένεια του ΑΠΟΕΛ» καλεί τους πάντες να μην σταματήσουν να πιστεύουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Αγαπητή οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, είμαστε στην πρώτη θέση και θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη θέση. Μην σταματήσετε να πιστεύετε! Μόνο ΑΠΟΕΛ 🟡🔵» έγραψε συγκεκριμένα ο Σα Πίντο, o oποίος συνόδευσε το μήνυμά του με ένα βίντεο το οποίο περιλαμβάνει γκολ και πανηγυρικά στιγμιότυπα της ομάδας του.

Dear APOEL family,

We are in 1st place and we will continue to be in first place. Don't stop believing!

Μόνο ΑΠΟΕΛ 🟡🔵 pic.twitter.com/S4WRRXimsf