Η ανάρτηση του Σα Πίντο για την κορυφή

Με ανάρτησή του στα social media ο Ρικάρντο Σα Πίντο αναφέρεται στην ανάκτηση της κορυφής της βαθμολογίας μετά τη νίκη επί του Άρη εκφράζοντας τη χαρά του και στέλνοντας μήνυμα ενόψει του αγώνα με τη Δόξα.

Αναλυτικά όσα γράφει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ...

«Πολύ χαρούμενος που είμαστε στην κορυφή. Είμαστε στην πρώτη θέση με την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση. Τεράστιες ευχαριστίες στους παίχτες και τους οπαδούς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μου και για τη φανταστική υποστήριξη.

Τώρα, ας μείνουμε συγκεντρωμένοι στο δύσκολο ματς απέναντι στη Δόξα, να πάρουμε αυτούς τους τρεις σημαντικούς βαθμούς έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τα πλέι οφ. Μόνο ΑΠΟΕΛ!»

Now, let's stay focused in the difficult match against Doxa, get these three important points, so that we are better prepared for the playoffs.

Μόνο ΑΠΟΕΛ!