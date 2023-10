Anfield Watch: Λίβερπουλ για Μούσα Αλ Τάμαρι!

Δημοσίευμα του anfieldwatch.co.uk κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Μούσα Αλ Τάμαρι!

Όπως αναφέρει στο αποκλειστικό της δημοσίευμα η εν λόγω ιστοσελίδα, οι Reds ρίχνουν ματιές στον Ιορδανό πρώην επιθετικό του ΑΠΟΕΛ που κάνει φοβερή σεζόν με την Μονπελιέ στη Γαλλία.

Μάλιστα σημειώνουν πως ο Αλ Τάμαρι έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Μο Σαλάχ με τους συνεργάτες του Γιούργκεν Κλοπ να παρακολουθούν την πρόοδο του στα γαλλικά γήπεδα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στο πέρασμα του από τον ΑΠΟΕΛ αλλά και το... 'Jordanian Messi' το οποίο τον ακολουθεί από τότε που ήταν στην Κύπρο.

🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: Liverpool are keeping a close eye on Montpellier HSC forward Mousa Tamari ✅

The 26-year-old is known as the 'Jordanian Messi' 🇯🇴