Μήνυμα από Σα Πίντο: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ...»

Μήνυμα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνει ο Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά από τη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Εθνικό, παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν στον πάγκο λόγω της τιμωρίας.

«Μετά από μια δύσκολη περίοδο, έχουμε ανακάμψει με συνεχόμενες νίκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μας για την αφοσίωσή τους και στους φιλάθλους μας για τη συνεχή υποστήριξή τους. Μαζί, είμαστε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Eίμαστε μια οικογένεια. Ας κρατήσουμε αυτή τη δυναμική» έγραψε.

After a challenging period, we've bounced back with consecutive wins. A big thank you to our players for their dedication and to our fans for their constant support.

Together, we're more than just a team; we're a family. Let's keep this momentum going! pic.twitter.com/pcXIkujIbl