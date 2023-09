ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε στο EA Sports FC24 (πρώην FIFA) ο ΑΠΟΕΛ

Με τον ΑΠΟΕΛ στις διαθέσιμες ομάδες θα κάνει... πρεμιέρα το FC24 της EA Sports.

Ο «απόγονος» του πασίγνωστου παιχνιδιού που ήταν γνωστό ως FIFA θα προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αγωνιστούν με τον ΑΠΟΕΛ ο οποίος ενημέρωσε μέσα από τα social media για την παρουσία του στο παιχνίδι.

A new era with @EASPORTSFC #FC24. APOEL FC is IN. Join the club!



Download the #APOELFC packs

