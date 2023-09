ΒΙΝΤΕΟ: H γκολάρα του νέου του ΑΠΟΕΛ στον τελικό του Africa Cup U23, πριν αποβληθεί

Μαχμούντ Σαμπέρ, λοιπόν, είναι το όνομα του νέου μεσοεπιθετικού του ΑΠΟΕΛ. Ο 22χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος παίζει πίσω από τον φορ καθώς και στα άκρα της επίθεσης, αποκτάται με τη μορφή δανεισμού από την Pyramids FC της πατρίδας του κι έρχεται για να ενισχύσει τους γαλαζοκίτρινους σε μία θέση όπου διαπιστώθηκε κενό.

Ο Σαμπέρ, ο οποίος έχει απολογισμό 52 συμμετοχές, έξι γκολ και 11 ασίστ με την Pyramids η οποία τις τελευταίες δύο χρονιές τερμάτισε δεύτερη στην Premier League της Αιγύπτου, συμμετείχε το περασμένο καλοκαίρι με την ολυμπιακή ομάδα της Αιγύπτου στο Africa Cup of Nations U23, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από το Μαρόκο.

Ο 22χρονος ήταν βασικός σε όλη την πορεία της εθνικής του, ενώ ήταν και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος... στιγμάτισε τον τελικό. Αρχικά στο 10ο λεπτό ο Σαμπέρ άνοιξε το σκορ για την Αίγυπτο με απίθανη σουτάρα από τα 30 και βάλε μέτρα δίνοντας προβάδισμα... τίτλου στην εθνική του, όμως στο 18' αποβλήθηκε αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίχτες.

Το Μαρόκο ισοφάρισε στο 37', το σκορ δεν άλλαξε, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση κι εκεί οι Μαροκινοί βρήκαν δεύτερο γκολ και στέρησαν από την Αίγυπτο του Σαμπέρ το τρόπαιο.

Πάντως η Αίγυπτος εξασφάλισε πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 όπου αναμένεται να συμμετάσχει κι ο Σαμπέρ.

Δείτε την γκολάρα του Σαμπέρ στον τελικό:

Unreal goal by Egypt’s Mahmoud Saber in the U23 AFCON v Morocco. An absolute stunner! 🚀 pic.twitter.com/QgiDERlbH0