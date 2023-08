To μήνυμα Σα Πίντο μετά το... καρέ στα προκριματικά και τις νέες προκλήσεις

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε με δεύτερη νίκη επί της Ντίλα την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League και ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων έστειλε το μήνυμά του του, μετά το... καρέ στα φετινά προκριματικά.

«Άλλη μια μεγάλη νίκη! Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη νίκη και για την πρόκριση στα πλέι οφ του CL. Πολύ περήφανοι για τα αγόρια και πολύ χαρούμενοι για την υποστήριξη των φιλάθλων μας στις εξέδρες! Εστιάζοουμε στο επόμενο παιχνίδι, το δύσκολο ματς με αντίπαλο την ΑΕΖ. Μόνο ΑΠΟΕΛ».

Another great victory! Congratulations to the team for the win and for the qualification to the CL playoff. Very proud of the boys and very happy for the support of our fans in the stands!

Time to focus on our next match, a difficult match away vs AEZ.

