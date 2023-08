Πώς η μεταγραφή Κέιν μπορεί να... ευνοήσει τον ΑΠΟΕΛ

Φαντάζει υπερβολικό και παρατραβηγμένο η μεταγραφή ενός αστέρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να έχει τον παραμικρό αντίκτυπο σε κυπριακή ομάδα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι.

Η μεγάλη μεταγραφή του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ στην Μπάγερν έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ ενδέχεται να ωφελήσει τον ΑΠΟΕΛ. Λόγος, το γεγονός πως είναι πολύ πιθανό η πιο πάνω εξέλιξη να έχει αποτέλεσμα την... αποδυνάμωση της Γάνδης, ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον σφραγίσει την πρόκριση επί της Ντίλα μετά το 2-0 της Τιφλίδας (οι Βέλγοι νίκησαν 5-0 την Πογκόν και... προκρίθηκαν ήδη).

Eίχαμε κάνει και πριν μια βδομάδα αναφορά στον... παίχτη 20 εκατομμυρίων που διαθέτει η Γάνδη στο ρόστερ της, εν ονόματι Γκιφτ Ορμπάν, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο (μεταξύ άλλων και) της Τότεναμ. Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής Κέιν, λοιπόν, αρκετά ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν πως οι Λονδρέζοι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη βελγική ομάδα για τον Νιγηριανό επιθετικό, τον οποίον θέλουν για αντικαταστάτη του Άγγλου.

Θυμίζουμε πως ο Ορμπάν ήταν αυτός ο οποίος «καθάρισε» από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση της Γάνδης επί της Πογκόν, σκοράροντας χατ-τρικ στο 5-0 της ομάδας του, ενώ στο β' μισό της περσινής σεζόν, έχοντας αποκτηθεί τον περασμένο Γενάρη (από τη Στάμπαεκ έναντι 3,3 εκατομμυρίων), ο τρομερός Νιγηριανός πρόλαβε να πετύχει 20 γκολ σε 22 αγώνες!

Μάλιστα, τον Μάρτιο πέτυχε ένα σπουδαίο ρεκόρ, σκοράροντας το πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία των διοργανώσεων της UEFA, σε διάστημα τριών λεπτών και 25 δευτερολέπτων (31', 32', 34') στον αγώνα της Γάνδης με την Μπασακσεχίρ για τους 16 του Conference League.

Λίγο πριν τους διαφαινόμενους αγώνες με τον ΑΠΟΕΛ, λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες να χάσει η Γάνδη τον κορυφαίο της παίχτη, κάτι το οποίο σαφώς δεν θα μετατρέψει τους γαλαζοκίτρινους σε... φαβορί καθώς οι Βέλγοι είναι ούτως ή άλλως πολύ καλή ομάδα, όμως αναμφίβολα θα τους αυξήσει τις πιθανότητες. Και σε αυτή την περίπτωση, ένα... «ευχαριστώ» στην Μπάγερν θα το οφείλει ο ΑΠΟΕΛ!

🚨🇳🇬 Tottenham closing in on bringing K.A.A Gent striker Gift Orban into the club.



[via @FrazFletcher] pic.twitter.com/wL4HAeYTs1 — HotspurReports. (@hotspurreports) August 13, 2023

🚨 Tottenham have offered €27M to KAA Gent for Gift Orban.



The Belgian club want €30M + add-ons. Deal for the striker could be concluded next week. ⚪🇳🇬



(Source: @sachatavolieri) pic.twitter.com/h1WogzIuaj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2023

Tottenham closing in on bringing K.A.A Gent striker Gift Orban into the club #THFC pic.twitter.com/kUjE0Svekl — Fraser Fletcher (@FrazFletcher) August 12, 2023

🇳🇬⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Talks still ongoing between #Tottenham Hotspurs & #KAAGent through intermediaries for Gift Orban. #Spurs already offered orally about 27M€ as of now but the Belgian officials wants to increase the price to 30M€ + add ons. As revealed last Monday, an written offer should… pic.twitter.com/wHsVC3CXtF — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 12, 2023