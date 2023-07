Εφραίμ: «Η μεγαλύτερη μου ευχή να πετύχουμε κάτι μεγάλο φέτος» - ΒΙΝΤΕΟ

Τα 34α γενέθλιά του γιόρτασε σήμερα (5/7) ο Γιώργος Εφραίμ στον οποίον η αποστολή του ΑΠΟΕΛ στο Πράβετς της Βουλγαρίας ετοίμασε τούρτα.

Οι ποδοσφαιριστές των γαλαζοκιτρίνων ευχήθηκαν χρόνια πολλά στον αρχηγό της ομάδας στον οποίον ζήτησαν να βγάλει λόγο μετά που έσβησε τα κεράκια.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις εyχές, πραγματικά το εκτιμώ. Η μεγαλύτερη μου ευχή είναι να πετύχουμε κάτι μεγάλο όλοι μαζί φέτος» είπε αρχικά ο Εφραίμ και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι έχουμε καλύτερο ρόστερ από πέρσι, με τους νέους ποδοσφαιριστές και νέο τεχνικό τιμ. Να μας βοηθήσουν να πετύχουμε μεγάλα πράγματα και να πανηγυρίσουμε στο τέλος μαζί».

One Team, one family. Happy Birthday to our Captain #Efrem #APOELFC #namaipalistoplevrosou #monoAPOEL pic.twitter.com/Lve5aajTA2