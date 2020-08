Αποχωρεί ξανά από την Ομόνοια ως δανεικός ο Περέιρα!

View this post on Instagram

OFICIAL ✍️ Bem-vindo, Joel Pereira! O lateral direito chega por empréstimo de uma temporada do Omonia da Liga Cipriota. 🎙”Chegar à I liga é a concretização de um objetivo pessoal e veio no momento certo.” “Venho com uma forte determinação para ajudar o Gil Vicente e demonstrar o meu valor.” #GilistasUnidos 🔴🔵 @joel72pereira 🙌