Αποχαιρέτισε τη Δόξα ο ΑΕΛίστας Παπαφώτης: «Σας έχω στην καρδιά μου»

Ένας όμορφος κύκλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα τελειώνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της όμαδας κ. Κώστα Χριστοδούλου, τον διευθυντή Αντρέα Κόγια, τον team manager Στέλιο Ιωάννου καθώς και όλους στην οικογένεια της Δόξας, τους προπονητές, τους γυμναστές και τους συμπαίκτες μου που με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή βοηθώντας στην ανέλιξη της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Σε αυτά τα 3 χρόνια που αγωνίστηκα στην ομάδα έδινα πάντα το 100% των δυνατοτήτων μου με απώτερο σκοπό την υλοποίηση των στόχων που είχαμε θέσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και κάθε επιτυχία στους στόχους της ομάδας. Σας έχω στην καρδιά μου🙏🏼