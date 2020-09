Αποχαιρέτισε δακρυσμένος ο Σουάρες

Ο Ουρουγουανός επιθετικός πίεσε όσο περισσότερο μπορούσε για ν’ αποδεχθούν οι «μπλαουγκράνα» την πρόταση των 4 εκατομμυρίων ευρώ από τους «ροχιμπλάνκος» και μάλιστα πήγε το πρωί για προπόνηση παραπάνω από μια ώρα νωρίτερα ώστε να μιλήσει και με τους ανθρώπους της ομάδας.

Όπως αναφέρει η Sport, ο Σουάρες αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του με δάκρυα στα μάτια και φυσικά ήταν πολύ δύσκολο και το «αντίο» με τον κολλητό του, Λιονέλ Μέσι, αφού οι δυο τους περνούσαν όλη τη μέρα μαζί, είτε στο προπονητικό κέντρο, είτε στο σπίτι με τις οικογένειές τους που επίσης έκαναν παρέα.

Το απόγευμα της Τετάρτης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου και η Μπαρτσελόνα έχει ετοιμάσει μια μικρή εκδήλωση αποχαιρετισμού για να τον τιμήσει για την προσφορά του στο κλαμπ…

Luis Suarez is crying while he leaves Barcelona training ground… he’s joining Atlético Madrid. Confirmed. ⚪️🔴 #FCB #Atleti #transfers https://t.co/2F86t2fpUq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020