Απίθανο σκηνικό: Συνέντευξη από τον προπονητή της Μίλγουολ με σφουγγαρίστρα

Εξαιτίας των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται στα γήπεδα, λόγω κορονοϊού, δημοσιογράφος μετά το τέλος του αγώνα της Μπάρνσλεϊ με την Μίλγουολ, πήρε συνέντευξη από τον προπονητή, των φιλοξενουμένων, Γκάρι Ρόουετ, με σφουγγαρίστρα.

Εχουμε δει πολλά έως τώρα στο ποδόσφαιρο. Οχι όμως κάτι αντίστοιχο. Λόγω της πανδημίας πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γι’ αυτό και ένας δημοσιογράφος, μετά το τέλος της ισόπαλης (0-0) αναμέτρησης της Μπάρνσλεϊ με τ​ην Μίλγουολ, «αναγκάστηκε» να πάρει δηλώσεις από τον Γκάρι Ρόουετ, έχοντας το μικρόφωνο κολλημένο σε σφουγγαρίστρα. Να και κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο.

To video:

Things you don’t normally see at a football match ⚽️ Millwall Manager Gary Rowett getting interviewed by a mop 🤷🏽‍♂️ 😂🤣 pic.twitter.com/cvoc1xVv2H

