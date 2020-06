Απίστευτo: Στη διάθεση του κοινού το γήπεδο της Ζαλγκίρις για ενοικίαση

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προέβη η Ζαλγκίρις, η οποία γνωστοποίησε μέσω του site της ότι προσφέρει σε φίλους του μπάσκετ το γήπεδό της για ενοικίαση με την ώρα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Κάουνας, όσοι επιθυμούν μπορούν να νοικιάσουν τη Zalgirio Arena για μία ώρα, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 60 ευρώ/ώρα (το πρωί) και να φτάνουν τα 120 ευρώ/ώρα (το απόγευμα).

Μάλιστα, όσοι νοικιάζουν το γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και τα αποδυτήρια της εγκατάστασης.

To ποστ:

A chance for everybody to play on the biggest stage! 🏟️@ZalgirioArena will be open for rent to amateur hoopers! ⛹️‍♂️

Read more 👉 https://t.co/BXWA6Ystpr pic.twitter.com/yembUkPIkC

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 8, 2020