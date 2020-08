Άπιαστος και στο Σπα ο Χάμιλτον, εκτός δεκάδας οι Ferrari!

Απλά άπιαστος: ο Λιούις Χάμιλτον έκανε πλάκα και στο Σπα, πήρε την 89η νίκη της καριέρας του και αγκάλιασε ακόμα περισσότερο τον 7ο τίτλο. Δεύτερος ο Μπότας, τρίτος ο Φερστάπεν, εκτός δεκάδας και οι 2 Φεράρι!

Catch me if you can, ναι, μόνο που απλά δεν γίνεται να τον… catch: ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει να Σπά-ει (ωπ, είδατε τι κάναμε εδώ λόγω Σπα;) πλάκα στον ανταγωνισμό, καθώς γι’ ακόμα ένα grand prixδιέλυσε αλλήλους.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής εκκίνησε από την pole, έφυγε άνετα μπροστά, δεν πτοήθηκε ακόμα κι όταν Τζιοβινάτσι και Ράσελ βγήκαν εκτός και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μπήκε… εντός μηδενίζοντας τις διαφορές, και, πολύ απλά και ελεγχόμενα, πήρε την 5η φετινή (σε 7 αγώνας) και 89η νίκη της πασπαλισμένης με χρυσόσκονη καριέρας του, αγγίζοντας πια τον 7ο προσωπικό του τίτλο.

Πίσω από τον απλησίαστο Λιούις τερμάτισε ξανά ο Βάλτερι Μπότας. Το νο2 της ανίκητης Μερσέντες πίεσε λίγο στην αρχή (όταν και του έκοψαν τη φόρα από το team radio λέγοντάς του… μπάστα), δεν πιέστηκε καθόλου και πήρε τη «φυσιολογική» 2η θέση, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν που, ως συνήθως, ήρθε 3ος.

4ος, σε έναν εκπληκτικό αγώνα για τον ίδιο και την ομάδα του, ήταν ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, που στον τελευταίο γύρο πίεσε την Ρενό του και «έγραψε» το ταχύτερο πέρασμα, εξασφαλίζοντας το +1 στη βαθμολογία.

Οκόν (ολοκλήρωσε το 5-6 της Ρενό- εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο…), Άλμπον, Νόρις, Γκασλί, Στρολ και Πέρεζ συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, από την οποία απουσίαζαν και οι δύο Φεράρι! Φέτελ (13ος) και Λεκλέρκ (14ος) απλά έδειξαν και πάλι ότι απλά… δεν μπορούν τα κόκκινα παλικάρια, σε μια εμφάνιση-ντροπή για την ιστορική Σκουντερία.

Και πάλι Χάμιλτον, λοιπόν. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να σμπαραλιάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει στην Φόρμουλα 1 και να γίνει ο (με διαφορά) πιο πετυχημένος πιλότος στην ιστορία.

Θα τον σταματήσει, άραγε κανείς;

Μεταξύ μας, κανείς…

Βαθμολογία οδηγών

1) Χάμιλτον 157

2) Φερστάπεν 110

3) Μπότας 107

4) Άλμπον 48

5) Λεκλέρκ 45

6) Νόρις 45

7) Στρολ 42

8) Ρικιάρντο 33

9) Πέρεζ 26

10) Οκόν 26

11) Σάινθ 23

12) Γκασλί 18

13) Φέτελ 16

14) Χούλκενμπεργκ 6

15) Τζιοβινάτσι 2

16) Κβίατ 2

17) Μάγκνουνσεν 1

18) Ράικονεν 0

19) Λατίφι

20) Ράσελ 0

21) Γκροζιάν 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) Μερσέντες 264

2) Ρεντ Μπουλ 158

3) ΜακΛάρεν 68

4) Ρέισινγκ Πόιντ 66

5) Φεράρι 61

6) Ρενό 59

7) Άλφα Ταούρι 20

8) Άλφα Ρομέο 2

9) Χάας 1

10) Ουίλιαμς 0