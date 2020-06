Απέρριψε πρόταση της Σίτι για νέο συμβόλαιο ο Σανέ

Κάθε ημέρα που περνάει, ο Λερόι Σανέ έρχεται και πιο κοντά στην Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με τα τελευταία λεγόμενα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Γερμανός εξτρέμ απέρριψε πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για την ανανέωση του συμβολαίου του διότι θέλει να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα.

Κάπως έτσι, εφόσον η Μπάγερν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Σίτι θα τον κάνει δικό της, αλλιώς ο Σανέ θα παραμείνει για έναν τελευταίο χρόνο στο Μάντσεστερ.

Το ποστ:

