Απαιτήσεις για την προετοιμασία: Zero ο τιμ μάνατζερ του ΑΠΟΕΛ, μοναξιά η Ομόνοια

Στο θέμα της προετοιμασίας των ομάδων και των φιλικών μετά την πανδημία του κορωνοϊό μίλησε στην εκπομπή «Derby» και τον Πανίκο Χατζηλιασή ο ταξιδιωτικός πράκτορας, Παύλος Αντωνίου, ο οποίος διακινεί 100-120 ευρωπαϊκές ομάδες το χρόνο.

Για την πολύ καλή δουλειά και ότι θεωρούνται το Νο1: «Πραγματικά δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε το Νο1, ο κόσμος μιλά από μόνος του. Εμείς αυτή τη στιγμή, θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύτερα με τις ομάδες. Επαγγελματικά όπως πάντα».

Για τη σημασία της προετοιμασίας: «Το πιο σημαντικό κομμάτι για τις ομάδες είναι η προετοιμασία. Είναι το Α και το Ω. Όταν χτίσεις ένα σπίτι, όταν δεν έχεις καλά πέδιλα, ότι ωραίο και αν κάνεις στο σπίτι, θα πέσει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ομάδες. Το βλέπουμε τώρα, επανάρχισαν τα πρωταθλήματα και βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς. Δεν έκαναν την προετοιμασία, δεν είχαν την εμπειρία για να μπορέσουν να αντέξουν αυτό το νέο πράγμα που μας έχει συγκλονίσει».

Πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες τον κορωνοϊό: «Είναι πραγματικά δύσκολα για όλες τις ομάδες γιατί υπάρχουν πρωταθλήματα που παίζουν ποδόσφαιρο και θα έχουν μόνο δέκα ημέρες. Μιλούμε για τις ελληνικές ομάδες, γιατί δουλεύουμε με όλες τις ελληνικές μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μάλλον θα μείνουν εντός συνόρων. Εκτός από τον Παναθηναϊκό που θα έχει χρόνο να βγει έξω και θα βγει. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες ομάδες θα μείνουν εντός συνόρων. Όσον αφορά τα κυπριακά δεδομένα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μόνο 3-4 ομάδες θα πετάξουν εκτός Κύπρου».

Ποιες θα πετάξουν εκτός: «Βλέπουμε σίγουρα την Ομόνοια, ίσως και την Ανόρθωση».

Για τις ομάδες που επέλεξαν προετοιμασία στην Κύπρο: «Μπορώ να πω ότι έχουν και δίκαιο μερικές φορές, όμως να υπολογίσουμε ότι οι ομάδες μόλις επιστρέψουν από την προετοιμασία, την επόμενη εβδομάδα θα παίξουν στην Ευρώπη. Άρα αυτό που δεν μπορούν να ρισκάρουν, είναι για εμένα λανθασμένο και ας με παρεξηγήσουν κάποιες μεγάλες ομάδες στην Κύπρο. Όταν δεν βγεις στο εξωτερικό, όταν δεν παίξεις με ομάδες φιλικά, ίσως να πάθεις μεγάλη ζημιά στον πρώτο αγώνα όταν θα φας 3-4 γκολ, επειδή οι άλλες ομάδες είναι προετοιμασμένες».

«Στην Κύπρο έχουμε κάποια κέντρα που δεν είναι όπως στην Ευρώπη, όμως μπορούν κάλλιστα να προπονηθούν ομάδες. Όπως για παράδειγμα σε Κυπερούντα, Πλάτρες, Κακοπετριά. Τώρα τα Λεύκαρα έχουν φτιάξει φανταστικές εγκαταστάσεις. Είναι η Μηλιού στην Πάφο, που ίσως έχει το καλύτερο προϊόν. Ένα πράγμα να πω ως παράπονο, είμαστε πολύ πίσω από θέμα υποδομών για την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ για την χειμερινή πλασαριστήκαμε στη βαθμολογία».

Για την αρνητική άποψη του Δρ. Χάρη Αρμεύτη (σ.σ. μέλος της ιατρικής επιτροπής της ΚΟΠ που συστάθηκε μετά τον κορωνοϊό) για έξοδο των ομάδων στο εξωτερικό για προετοιμασία: «Ναι είχαμε μία αντιπαράθεση. Είναι καλά να επικεντρωθεί εκεί στην κλινική που πάει πάρα πολύ καλά και να αφήσει το ποδόσφαιρο στους ειδικούς και σε εμάς. Τον προκαλώ σε ανοικτή επικοινωνία γιατί αν συνεχίσει να λέει αυτό το πράγμα, το επόμενο τηλέφωνο που θα κάνω θα είναι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο Αναστασιάδη. Γιατί στην Κύπρο, πρέπει να μάθει ο γιατρός, αν δεν έρθει ο τουρισμός ούτε το πολυκλινική υγεία δεν θα λειτουργεί».

Για ιδιοτροπίες ομάδων: «Η κάθε μία ομάδα έχει τις δικές της. Η ομάδα είναι πιο πολλά από γκόμενα, διότι την γκόμενα μπορείς να την ελέγξεις με ένα καλό δώρο, ενώ την ομάδα όταν έχεις ιδιοτροπία πολύ δύσκολη δεν μπορείς να την ελέγξεις με κανένα τρόπο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ομόνοια, αν θα πάει, θέλει να είναι μόνη στο ξενοδοχείο και καλά κάνει. Θέλει να υπάρχει ασφάλεια».

Επιβάλλεται να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις… «Εγώ θέλω ένα πράγμα. Θέλω να πω ένα μήνα Υφυπουργός Αθλητισμού, χωρίς λεφτά χωρίς τίποτε. Θα κάνω την Κύπρο να έρχονται δύο χιλιάδες ομάδες. Δεν γίνεται να μην έχουμε τέσσερα ξενοδοχεία που να μην είναι τα ξενοδοχεία με τα πόδια. Δεν γίνεται να βάζεις τον άνθρωπο στο λεωφορείο και να του λες το γήπεδο είναι είκοσι λεπτά από εδώ. Δεν γίνεται να ζητά ο προπονητής παγοθεραπεία και να λες δεν έχω τώρα».

Για τις διασυνδέσεις στην Πολωνία: «Στην Πολωνία δεν είναι μόνο η αναγνώριση, είμαι αναγνωρισμένος μέχρι και τον πρωθυπουργό της Πολωνίας. Εγώ έχω ανοίξει την Πολωνία το 2010, βοήθησε και το Euro».

«Κάτι που πρώτη φορά θα το πω. Έχω ανοίξει μία νέα χώρα, δεν θα πω ποια είναι, η οποία θα είναι το νέο μεγάλο μπαμ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με δέκα υπερσύγχρονα αθλητικά κέντρα. Και τώρα θα παίξουμε σε δύο χώρες».

Για το μεγαλύτερο όνομα που έφερε στο νησί: «Μεγαλύτερο όνομα που για εμένα είναι και δάσκαλος είναι ο μεγάλος Χάτζι».

Πόσα ξοδεύει μία ομάδα για την προετοιμασία της: «Ανάλογα από την ομάδα με τα αεροπορικά εισιτήρια. Μπορεί να αρχίσει από τις 30-35 χιλιάδες και να μπορεί να φθάσει μέχρι τις 200 χιλιάδες».

Οι παράξενες απαιτήσεις από προέδρους: «Πιο κοντά είμαστε με τους τεχνικούς διευθυντές, τους προπονητές και τους τιμ μάνατζερ».

Για τον Γιώργο Σαββίδη (τιμ μάνατζερ του ΑΠΟΕΛ): «Από τους κορυφαίους. Είναι πολύ επαγγελματίας. Είναι το άλφα και το ωμέγα. Τρέχει 24 ώρες το 24ώρο. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Για παράδειγμα ο Γιώργος πίνει coca-cola zero και σε ένα ξενοδοχείο δεν είχε και του έβαλαν ένα ψυγείο zero. Το μόνο που ζήτησε είναι μία zero, δεν ζητά τίποτα γι’ αυτόν».