Αντετοκούνμπο: «Φτάνει πια – Ώρα για αλλαγή!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένωσε τη φωνή του με όσες εκφράζουν την οργή τους για την στυγνή δολοφονία Αφροαμερικανού από λευκό αστυνομικό.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς ζητά να αλλάξει κάτι εδώ και τώρα.

«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς αισθάνομαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει πιά! Είναι ώρα για αλλαγή!», έγραψε στο Twitter ο Greek Freak αναφέροντας το όνομα του τελευταίου θύματος ρατσισμού, Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και αυτό του Αχμάντ Άρμπερι, που τον Φλεβάρη είχε δολοφονηθεί από δύο λευκούς που τον κυνήγησαν όταν είχε βγει για τρέξιμο.

Το post:

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020