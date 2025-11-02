ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κετσπάγια: «Επιτέλους νικήσαμε, μ΄αυτό τον κόσμο θα πετύχουμε τον στόχο μας»

Κετσπάγια: «Επιτέλους νικήσαμε, μ΄αυτό τον κόσμο θα πετύχουμε τον στόχο μας»

Διαβάστε όσα είπε ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά το τέλος του αγώνα με την ΕΝΥ και τη νίκη της Ανόρθωσης με 1-0 στο «Αμμόχωστος»

«Επιτέλους νικήσαμε. Είναι παράξενο αυτό που γίνεται στην ομάδα, πέρασαν οκτώ αγωνιστικές και δεν κερδίσαμε. Δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ανεβήκαμε και μετά την κόκκινη έγινε πιο εύκολο το έργο μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Μ’ αυτό τον κόσμο η ομάδα θα πετύχει τους στόχους της. Η Freedom24 Krasava ΕΝΥ είναι κοντά μας βαθμολογικά και το θέλαμε πολύ σήμερα. Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, μια μεγάλη ομάδα όπως η Ανόρθωση δεν γίνεται να μην πάρει νίκη σε 8 αγωνιστικές. Θα βρούμε τα πόδια μας».

 

 

 

Διαβαστε ακομη