Απίστευτο: Η τελευταία νίκη της Ανόρθωσης ήταν στο «Αμμόχωστος»!

Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια σε σύνολο 8 αγώνων στο πρωτάθλημα μετρά 4 βαθμούς τους οποίους πήρε από τέσσερις ισοπαλίες. Η διαφορά τώρα από την ΕΝΥ είναι στους 7 βαθμούς συνεπώς με νίκη η ομάδα της Αμμοχώστου θα φτάσει επίσης τους 7 ανεβαίνοντας θέσεις στον πίνακα.

Βλέποντας λίγο τα παιχνίδια της Ανόρθωσης, βρήκαμε πως η τελευταία νίκη της ομάδας σε επίσημο παιχνίδι σημειώθηκε στο «Αμμόχωστος»! Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος πέρυσι, η «Κυρία» κέρδισε την Νέα Σαλαμίνα με 4-2 εκτός έδρας. Το παιχνίδι διεξήχθη στις 9/5/2025.

Έξι περίπου μήνες μετά λοιπόν, η Ανόρθωση επιδιώκει να πανηγυρίσει νίκη σε επίσημο παιχνίδι, στο γήπεδο όπου το έκανε τελευταία φορά!

ΨΑΛ