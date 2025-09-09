Ανόρθωση: «Πάμε για το πρώτο sold out της σεζόν!»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επιστροφή του Κετσπάγια δίνει το σύνθημα για νέο ξεκίνημα.

Μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο της στέλνει η Ανόρθωση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, το ερχόμενο Σάββατο (13/9, 20:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα μετά την επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στην τεχνική ηγεσία.

«Μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήρθε η ώρα για νέο ξεκίνημα, με τον Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο και όλους εσάς στις κερκίδες του Ναού.

Πάμε για το πρώτο sold out της χρονιάς!

Όλοι μαζί μπορούμε να την σώσουμε. 🔵⚪️

📅 Σάββατο 13/9, 20:00, «Αντώνης Παπαδόπουλος»

 

🕑 Έναρξη προπώλησης: Τρίτη 9/9, 14:30

 

✅ Online: www.anotickets.com

 

✅ Μπουτίκ Λάρνακας & Λεμεσού

 

📌 Είσοδοι & ταμεία: 18:30

 

📌 Κάθε εισιτήριο χαρίζει +25 βαθμούς στο «SUPPORTERS».

 

