Ανόρθωση: «Πάμε για το πρώτο sold out της σεζόν!»

Μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο της στέλνει η Ανόρθωση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, το ερχόμενο Σάββατο (13/9, 20:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα μετά την επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στην τεχνική ηγεσία.

Αναλυτικά:

«Μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήρθε η ώρα για νέο ξεκίνημα, με τον Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο και όλους εσάς στις κερκίδες του Ναού.

Πάμε για το πρώτο sold out της χρονιάς!

Όλοι μαζί μπορούμε να την σώσουμε.

Σάββατο 13/9, 20:00, «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Έναρξη προπώλησης: Τρίτη 9/9, 14:30

Online: www.anotickets.com

Μπουτίκ Λάρνακας & Λεμεσού

Είσοδοι & ταμεία: 18:30

Κάθε εισιτήριο χαρίζει +25 βαθμούς στο «SUPPORTERS».