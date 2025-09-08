Η Στέλλα Μάρκου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους για Μακρίδη

Για διάφορα θέματα που απασχολούν την Ανόρθωση μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου. Αναλυτικά:

Για τη συνεργασια με τον Τιμούρ Κετσπάγια: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο πρώτος στόχος της Ανόρθωσης για τον πάγκο, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ομάδα μας. Ο κ. Κετσπάγια γνωρίζει πολύ καλά τι είναι η Ανόρθωση και αυτό για μας είναι το σημαντικότερο. Πέραν του ότι είναι ο προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερές επιτυχίες της ομάδας, γνωρίζει και πολύ καλά τι σημαίνει η Ανόρθωση. Θέλουμε να επιβιώσουμε στο οικονομικό επίπεδο και ακολούθως να φέρουμε την Ανόρθωση εκεί που της αξίζει. Είμαστε σίγουροι πως με τον κ. Κετσπάγια στον πάγκο οι εμφανίσεις θα είναι καλύτερες».

Όσον αφορά τον Απόστολο Μακρίδη, ξεκαθάρισε «Ο Απόστολος Μακρίδης είναι κανονικά στη θέση του. Δεν τίθεται θέμα Απόστολου Μακρίδη».

Αν έγινε συνάντηση μεταξύ Μακρίδη – Τιμούρ: «Βέβαια έγινε συνάντηση μεταξύ Μακρίδη και Τιμούρ».

Για τις επόμενες μεταγραφές: «Προσθήκες θα γίνουν. Πόσες θα είναι και ποιες θα είναι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Σίγουρα θα υπάρξουν προσθήκες. Στόχος είναι οι καλύτερες εμφανίσεις».

Για το ενδεχόμενο απόκτησης των Ουάρντα και Μπέζους: «Δεν μπορώ να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω το οτιδήποτε. Η Ανόρθωση δεν θα ξεφύγει από το μπάτζετ, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο για φέτος».

Για οικονομικές βοήθειες: «Η προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή προχωρά όπως έχουμε ανακοινώσει. Ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος που θα επενδύσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά ανθρώπους που είναι με την Ανόρθωση και οικονομικά έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Κάναμε κάλεσμα αρκετές φορές στο παρελθόν. Εμείς τους περιμένουμε. Αν το μέσο είναι ο κ. Κετσπάγια εμείς τους περιμένουμε».

Πότε η πρώτη προπόνηση του νέου προπονητή: «Σήμερα το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του κ. Κετσπάγια».