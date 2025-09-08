Η μεγαλύτερη πρόκληση του Τιμούρ Κετσπάγια

Ο Γεωργιανός προπονητής επέστρεψε στην αγαπημένη του Ανόρθωση και παρουσιάζεται έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Προφανώς και δεν είναι ένας άνθρωπος που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, ούτε θα εργαστεί στην Κύπρο για πρώτη φορά. Ο Τιμούρ Κετσπάγια γνωρίζει τα πάντα που αφορούν το κυπριακό πρωτάθλημα και δη τα (νέα) δεδομένα στην Ανόρθωση, την ομάδα στην οποία δοξάστηκε όσο λίγοι. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που, στη θεωρία τουλάχιστον, τον καθιστούν ως τον ιδανικό άνθρωπο να καθοδηγήσει αυτή την ομάδα. Και αναμφίβολα το γεγονός πως η διοίκηση Πραστίτη κατάφερε να τον κάνει να πει το «ναι» είναι κάτι που που της πιστώνεται.

Ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο

Τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα στην Ανόρθωση. Κι αυτά οδήγησαν τους ιθύνοντες της ομάδας να δημιουργήσουν ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται αυτό στ΄αφτιά των ανορθωσιατών.

Τα πρώτα δείγματα αρνητικά. Από τα φιλικά κιόλας, η «Κυρία» παρουσίασε πολλές αδυναμίες τις οποίες δεν κατάφερε να βελτιώσει κάπως ο Χοακίν Γκόμεθ ούτε στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Η ήττα από τον Ολυμπιακό και η ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου ήταν αρκετές για να κάνουν τους διοικούντες να πάρουν την απόφαση για αλλαγή προπονητή τόσο νωρίς.

Ο Κετσπάγια έρχεται μεσούσης της σεζόν στην Ανόρθωση για πρώτη φορά με στόχο να αλλάξει την εικόνα ενός ρόστερ για το οποίο δεν είχε κανέναν λόγο! Ναι, θα έχει συνοδοιπόρους ποδοσφαιριστές που γνωρίζει, όπως τον Αρτυματά, τον Ηλία, τον Ιωάννου και άλλους. Αυτό είναι θετικό, όμως δεν παύει το έργο του να είναι πολύ δύσκολο.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «Κυρίας» αποτελεί και για τον ίδιο ένα στοίχημα. Μετά το πέρασμα από την εθνική ομάδα, ο Κετσπάγια θέλει να ξαναγίνει ο πετυχημένος προπονητής που ξέρει το φίλαθλο κοινό. Η Ανόρθωση είναι το σπίτι του και στο σπίτι σου νιώθεις άνετα. Έτσι κι αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει πρώτα προκειμένου να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Το πρώτο αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, το ντομπάρισμα των παικτών στ' αποδυτήρια. Άλλωστε κάθε αλλαγή προπονητή φέρνει νέο αέρα. Πόσω μάλλον όταν αυτός είναι ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.