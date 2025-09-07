Η μεγάλη επιστροφή του Τιμούρ και επίσημα - Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του

Ανακοινώθηκε από την Ανόρθωση η μεγάλη επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια. Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια έως και το 2028. Ο κύριος Κετσπάγια μαζι με τους συνεργάτες του, Μιχάλη Μιχαήλ και Soso Chedia, αναλαμβάνουν τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας στην πιο δύσκολη χρονιά της.

Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Ανορθωσιάτες δηλώνει παρών στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας για την επιβίωση. «Η ψυχή δεν είναι λόγια, είναι παρουσία,και όσοι την έχουν, δεν λυγίζουν σε καμία δυσκολία». Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Τιμούρ Κετσπάγια».