Η μπάλα στον Τιμούρ

Ο Τιμούρ Κετσπάγια πιάνει άμεσα δουλειά στην Ανόρθωση.

Ο γεωργιανός τεχνικός τα έχει βρει με την διοίκηση της «Κυρίας» και ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Τα δεδομένα είναι σίγουρα διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που εργάστηκε στην ομάδα ο Κετσπάγια. Αυτό που δεν αλλάζει ωστόσο είναι η επιθυμία για διάκριση και η αγάπη του γι αυτή την ομάδα. Η μπάλα λοιπόν στον Τιμούρ με πρώτο στόχο την αλλαγή στην ψυχολογία των παικτών εντός αποδυτηρίων.

 

 

 

 

