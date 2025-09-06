Στα πόδια τους η αντίδραση

Όχι μόνο αυτό δεν έγινε αλλά η μία ισοπαλία (με Ομόνοια Αραδίππου) και η μία ήττα (από Ολυμπιακό) έφεραν... τρικυμία με αποτέλεσμα να «πληρώσει» το μάρμαρο και ο Χοακίν Γκόμεθ και να «τα ακούει» και ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρίδης για τις επιλογές του.

Οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να αντιδράσουν με την επανέναρξη. Οι παίκτες λοιπόν οφείλουν να βγάλουν διάθεση και πάθος, κάτι που ελάχιστα παρουσίασαν στα δύο ματς της σεζόν. Έχουν αναμφίβολα και αυτοί το μερίδιο ευθύνης τους ούτως ώστε η «Κυρία» να μπει με το αριστερό τη νέα σεζόν.

Πάντως, μέχρι την άλλη διακοπή στα μέσα Οκτωβρίου, η ομάδα της Αμμοχώστου έχει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Στην 3η αγωνιστική θα παίξει εντός με την ΑΕΚ, στη συνέχεια θα πάει στο Δασάκι για να κοντραριστεί με τον Εθνικό, ακολούθως θα υποδεχθεί την Ομόνοια και μετά θα παίξει με την ΑΕΛ εκτός έδρας. Άρα θα απαιτηθούν… υπερβάσεις.