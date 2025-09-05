ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τιμούρ επιστρέφει στην αγαπημένη του «Κυρία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τιμούρ επιστρέφει στην αγαπημένη του «Κυρία»

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είπε το πολυαναμενόμενο «ναι» και επιστρέφει στον πάγκο της Ανόρθωσης, γράφοντας νέο κεφάλαιο στη μακρά και έντονη σχέση του με την ομάδα της Αμμοχώστου.

Ο Γεωργιανός τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση της διοίκησης και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του. 

Η συμφωνία με τη διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα, με την Ανόρθωση να γυρίζει σελίδα, ελπίζοντας πως η εμπειρία και η προσωπικότητα του Τιμούρ θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάκαμψη της ομάδας.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη