Ο Τιμούρ επιστρέφει στην αγαπημένη του «Κυρία»

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είπε το πολυαναμενόμενο «ναι» και επιστρέφει στον πάγκο της Ανόρθωσης, γράφοντας νέο κεφάλαιο στη μακρά και έντονη σχέση του με την ομάδα της Αμμοχώστου.

Ο Γεωργιανός τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση της διοίκησης και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του.

Η συμφωνία με τη διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα, με την Ανόρθωση να γυρίζει σελίδα, ελπίζοντας πως η εμπειρία και η προσωπικότητα του Τιμούρ θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάκαμψη της ομάδας.