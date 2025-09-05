Ανόρθωση – Κετσπάγια: Στην αναμονή για το μεγάλο «ναι»

Ο Γεωργιανός τεχνικός ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα, με τον ίδιο να δείχνει απόλυτη κατανόηση για τις δυσκολίες που περνά η ομάδα της Αμμοχώστου.

Στην παρούσα φάση, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με τις επαφές να συνεχίζονται και την απάντηση του Κετσπάγια να πλησιάζει.

Είναι δεδομένο πως ο Τιμούρ Κετσπάγια διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ανόρθωση, έναν σύλλογο με τον οποίο έχει ζήσει σημαντικές επιτυχίες, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Η συναισθηματική σύνδεση είναι δεδομένη, όμως καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι προοπτικές, οι συνθήκες και το πλάνο της επόμενης μέρας.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη συνεχίζει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πετύχει την επιστροφή του 55χρονου τεχνικού στον πάγκο, θεωρώντας πως μπορεί να αποτελέσει τον άνθρωπο που θα βάλει ξανά την ομάδα σε πορεία ανάκαμψης.