Τιμούρ, Μπέζους, Ουάρντα: Τι δείχνουν όλα αυτά τα ονόματα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ανόρθωση παραμένει στον αφρό της επικαιρότητας με την προτεραιότητα της διοίκησης να είναι η συμφωνία με τον Τιμούρ Κετσπάγια.
Ο Γεωργιανός επανήλθε στο προσκήνιο και από πλευράς διοίκησης προσπαθούν να βρουν τον τρόπο προκειμένου να καθίσει και πάλι στον πάγκο της ομάδας. Από εκεί και πέρα, τα πρώτα ονόματα ποδοσφαιριστών που είδαν των φως της δημοσιότητας είναι αυτά των Μπεζούς και Ουάρντα. Το δεδομένο και χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη όλων αυτών των ανοικτών ζητημάτων στην «Κυρία» είναι πως η διοίκηση προσπαθεί όντως να ανεβάσει το επίπεδο στην ομάδα.
