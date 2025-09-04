Ανάρτηση από Στέλλα Μάρκου για προπονητή: «Η πρώτη μας επιλογή ήταν και παραμένει ο Τιμούρ Κετσπάγια»

H εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης Στέλλα Μάρκου, με ανάρτησή της, αναφέρει κάποια δεδομένα όσον αφορά την περίπτωση του Τιμούρ Κετσπάγια, τονίζοντας πως ήταν και παραμένει η πρώτη επιλογή.

Παράλληλα ζήτησε σεβασμό, τόσο προς την ομάδα όσο και προς τον Γεωργιανό τεχνικό.

Αναλυτικά:

«Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναθέσει την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε έναν προπονητή που θα την οδηγήσει σε αγωνιστική ανάκαμψη.

Η πρώτη μας επιλογή ήταν και παραμένει ο Τιμούρ Κετσπάγια – ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ανόρθωσης. Ο κ. Κετσπάγια αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο μας, τον κόσμο που τις τελευταίες ώρες ταλαιπωρείται από τις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν.

Ζητούμε συγγνώμη από τους Ανορθωσιάτες που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την έντονη επιθυμία όλων να δουν τον Τιμούρ ξανά στον πάγκο της «Κυρίας».

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όποια εξέλιξη υπάρξει, θα τη μάθετε από εμάς.

Υ.Γ.: Ζητούμε σεβασμό προς τον κόσμο της Ανόρθωσης και προς τον Τιμούρ Κετσπάγια».