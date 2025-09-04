ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά μανά για Τιμούρ στην Ανόρθωση - Έκλεισε νέο ραντεβού

Ξανά μανά για Τιμούρ στην Ανόρθωση - Έκλεισε νέο ραντεβού

Η διοίκηση Πραστίτη είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα

Δεν έχουν παρατήσει στην Ανόρθωση την περίπτωση Τιμούρ Κετσπάγια.

Παρότι το πρώτο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών, που είχε στόχο να βρεθεί πρόσφορο έδαφος για την επιστροφή του θρυλικού για την «Κυρία» Γεωργιανού στον πάγκο της ομάδας για τρίτη φορά, δεν έφερε αποτέλεσμα, η διοίκηση των κυανολεύκων επιμένει, θεωρώντας τον τον καταλληλότερο για να αναλάβει τα ηνία σε αυτή την πολύ δύσκολη για την ίδια περίοδο.

Δείτε επίσης: Το «ποτέ μην λες ποτέ» του Τιμούρ και το σημερινό ερώτημα επιστροφής

Σύμφωνα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη, με τη βοήθεια εξωδιοικητικών οι οποίοι διατηρούν στενή επαφή με τον Κετσπάγια, έχει καταφέρει να διευθετήσει νέο ραντεβού με τον 57χρονο προπονητή, προκειμένου να αναζητηθεί σύγκλιση απόψεων με απώτερο στόχο βεβαίως το ντιλ.

Στην Ανόρθωση έχει καταστεί σαφές πως ο Τιμούρ αποτελεί προτεραιότητα και ναι μεν η διοίκηση και ο Απόστολος Μακρίδης έχουν μακρά λίστα υποψηφίων, φαίνεται εντούτοις ότι στην «Κυρία» είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα «γάμου» με τον Γεωργιανό, πριν προχωρήσουν σε άλλες περιπτώσεις.

