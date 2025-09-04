Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

Φιλική επικράτηση επί του Αχυρώνα Ονήσιλου με 2-1 για την Ανόρθωση στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου.

Η ομάδα της Αμμοχώστου βρέθηκε να χάνει ωστόσο πήρε τη νίκη χάρη σε γκολ από τους Αγκουστίν και Κις στο β΄ μέρος.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλία βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της «Κυρίας» κάνοντας το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον φοίνικα στο στήθος.

Η Ανόρθωση ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Ρόγκιτς, Κίκο, Ράμιρεζ, Θεοδώρου, Σίλβα, Παρούτης, Σ. Χαραλάμπους, Σεργίου, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία.