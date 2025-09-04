Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

Προπονητή που να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα και ταυτόχρονα οι απολαβές του να βρίσκονται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της διοίκησης είναι τα δύο βασικά κριτήρια που έθεσαν οι ιθύνοντες της Ανόρθωσης όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Χοακίν Γκόμεθ. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που αρκετά ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι ενδιαφέρουν την «Κυρία» έχουν προϋπηρεσία στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον Ρόνι Λέβι, ο οποίος δούλεψε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους στον πάγκο της Ανόρθωσης. Ο 58χρονος Ισραηλινός προπονητής, ο οποίος… κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Χάποελ Χάιφα στο τέλος της περασμένης σεζόν, χαίρει εκτίμησης στην Ανόρθωση, γι’ αυτό και βρίσκεται ψηλά στη λίστα των κυανολεύκων.

Ωστόσο, το δεύτερο κριτήριο, που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα, θα κρίνει αν υπάρχουν πιθανότητες ο Λέβι να ξεκινήσει μια τρίτη θητεία στον κυανόλευκο πάγκο.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αρκετοί προπονητές στη λίστα και γίνονται διάφορες σκέψεις για τον διάδοχο του Ισπανού προπονητή. Στόχος είναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο νέος προπονητής να πιάσει δουλειά.