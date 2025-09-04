Eνήμερωση από την Ανόρθωση για το φιλικό με τον Π.Ο. Αχυρώνα– Ονήσιλο

Φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα η Ανόρθωση, αντιμετωπίζοντας τον Π.Ο. Αχυρώνα–Ονήσιλο στο Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:00, με τον κόσμο της ομάδας να έχει την ευκαιρία να δει αγωνιστικά δείγματα στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ομάδα:

Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Π.Ο. Αχυρώνα – Ονήσιλο σε φιλικό αγώνα σήμερα, στις 18:00, στο Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου.

🎟️ Προπώληση εισιτηρίων: www.anotickets.com

💶 Τιμή εισόδου: 10€ (γενική είσοδος)

👦 Παιδιά: Είσοδος δωρεάν

🏟️ Τα εκδοτήρια του σταδίου θα είναι ανοικτά πριν από την έναρξη του αγώνα.