Eνήμερωση από την Ανόρθωση για το φιλικό με τον Π.Ο. Αχυρώνα– Ονήσιλο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα η Ανόρθωση, αντιμετωπίζοντας τον Π.Ο. Αχυρώνα–Ονήσιλο στο Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:00, με τον κόσμο της ομάδας να έχει την ευκαιρία να δει αγωνιστικά δείγματα στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ενημέρωση από την ομάδα:
Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Π.Ο. Αχυρώνα – Ονήσιλο σε φιλικό αγώνα σήμερα, στις 18:00, στο Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου.
🎟️ Προπώληση εισιτηρίων: www.anotickets.com
💶 Τιμή εισόδου: 10€ (γενική είσοδος)
👦 Παιδιά: Είσοδος δωρεάν
🏟️ Τα εκδοτήρια του σταδίου θα είναι ανοικτά πριν από την έναρξη του αγώνα.