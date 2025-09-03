ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και επίσημα η λύση συνεργασίας Ανόρθωσης – Γκόμεθ

Δημοσιευτηκε:

Και επίσημα η λύση συνεργασίας Ανόρθωσης – Γκόμεθ

Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Ισπανό τεχνικό Χοακίν Γκόμεθ. Η απόφαση πάρθηκε καθώς, όπως αναφέρεται, η αγωνιστική και συνολική εικόνα της ομάδας δεν ευνοούσε τη συνέχιση της συνεργασίας.

Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της, κοινή συναινέσει, με τον Ισπανό προπονητή Χοακίν Γκόμεθ. Η απόφαση ελήφθη αφού η μέχρι τώρα κατάσταση στην ομάδα δεν ευνοούσε τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας.

Αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες της ομάδας, ο κ. Γκόμεθ αποδέχθηκε την αποπληρωμή μέρους του συμβολαίου του μέσω διακανονισμού με μηνιαίες δόσεις.

Η Ανόρθωση ευχαριστεί τον κ. Γκόμεθ και του εύχεται καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στη μελλοντική του πορεία.

Η διοίκηση της Ανόρθωσης βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης των επόμενων βημάτων για την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας». 

 

