Και επίσημα η λύση συνεργασίας Ανόρθωσης – Γκόμεθ
Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Ισπανό τεχνικό Χοακίν Γκόμεθ. Η απόφαση πάρθηκε καθώς, όπως αναφέρεται, η αγωνιστική και συνολική εικόνα της ομάδας δεν ευνοούσε τη συνέχιση της συνεργασίας.
Αναλυτικά:
«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της, κοινή συναινέσει, με τον Ισπανό προπονητή Χοακίν Γκόμεθ. Η απόφαση ελήφθη αφού η μέχρι τώρα κατάσταση στην ομάδα δεν ευνοούσε τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας.
Αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες της ομάδας, ο κ. Γκόμεθ αποδέχθηκε την αποπληρωμή μέρους του συμβολαίου του μέσω διακανονισμού με μηνιαίες δόσεις.
Η Ανόρθωση ευχαριστεί τον κ. Γκόμεθ και του εύχεται καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στη μελλοντική του πορεία.
Η διοίκηση της Ανόρθωσης βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης των επόμενων βημάτων για την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας».