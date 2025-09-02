Ο Τιμούρ δείχνει τον επόμενο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κετσπάγια ήταν η πρώτη επιλογή των ιθυνόντων της Ανόρθωσης για την τεχνική ηγεσία με την περίπτωσή του τελικά να μην προχωρά.
Πλέον στην «Κυρία» κοιτάζουν εναλλακτικές λύσεις για τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Χουακίν Γκόμεθ. Ο Κετσπάγια ωστόσο δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η διοίκηση Πραστίτη. Δηλαδή να βρει έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος προφανώς εργάστηκε ξανά στη Κύπρο και έχει την προσωπικότητα να παρασύρει προς τον σωστό δρόμο μία ομάδα που απ΄τα φιλικά κιόλας απογοήτευσε…