ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ραντεβού κορυφής για την επιστροφή Κετσπάγια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ραντεβού κορυφής για την επιστροφή Κετσπάγια

Εξελίξεις ίσως και εντός της ημέρας.

Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται η Ανόρθωση, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της ομάδας, Κυριάκο Πραστίτη και τον Τιμούρ Κετσπάγια. Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Γεωργιανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Στο ραντεβού των δύο πλευρών αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο μπορεί να ανοίξει ξανά ο δρόμος της συνεργασίας με τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος έχει οδηγήσει την Ανόρθωση σε μεγάλες ιστορικές στιγμές στο παρελθόν.

Είναι αρκετοί στην Ανόρθωση που βλέπουν στο πρόσωπο του Κετσπάγια τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει ξανά προοπτική στην ομάδα. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Σε ό,τι αφορά τον Χοακίν Γκόμεθ, η απόφασή για αποχώρησή του θεωρείται οριστική. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά για την απόφαση της διοίκησης.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε νέο χορηγό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς προβλήματα η πρώτη της Εθνικής

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκονζάλεθ η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Φαμπιάνο για την Εθνική: «Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Διαστημική» Γερμανία διέλυσε την Μεγάλη Βρετανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μεταγραφικός «πυρετός» στην Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαμπάς ο Ντράγκομιρ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Λίβερπουλ ο Γκέχι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο με το Εθνόσημο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικά εκτός πλάνων του Γιοβάνοβιτς ο Γιαννούλης για τα ματς της Εθνικής

Ελλάδα

|

Category image

Κακός δαίμονας του Μπεργκ ο Μαρτίνς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Απογειώνονται» οι κυπριακές και οι ελληνικές ομάδες!

Απόψεις

|

Category image

Επίσημο: Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη