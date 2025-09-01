Ραντεβού κορυφής για την επιστροφή Κετσπάγια

Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται η Ανόρθωση, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της ομάδας, Κυριάκο Πραστίτη και τον Τιμούρ Κετσπάγια. Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Γεωργιανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Στο ραντεβού των δύο πλευρών αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο μπορεί να ανοίξει ξανά ο δρόμος της συνεργασίας με τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος έχει οδηγήσει την Ανόρθωση σε μεγάλες ιστορικές στιγμές στο παρελθόν.

Είναι αρκετοί στην Ανόρθωση που βλέπουν στο πρόσωπο του Κετσπάγια τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει ξανά προοπτική στην ομάδα. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Σε ό,τι αφορά τον Χοακίν Γκόμεθ, η απόφασή για αποχώρησή του θεωρείται οριστική. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά για την απόφαση της διοίκησης.