«Τελειωμένος» ο Γκόμεθ, αποφασίζει ο Μακρίδης

Ο Ισπανός προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και πλέον η «Κυρία» πάει για άλλο τεχνικό πολύ νωρίς μέσα στην σεζόν.

Ο Απόστολος Μακρίδης έχει εκ νέου το γενικό πρόσταγμα για τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Γκόμεθ.

Όσον αφορά τον Τιμούρ Κετσπάγια, με τον Γεωργιανό έγινε μία πρώτη επαφή. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.