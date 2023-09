Δέστε κορδόνια! 

Συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής με την ΑΕΛ εκτός έδρας η Ανόρθωση. Η Κυρία μπορεί να μην κέρδισε το ΑΠΟΕΛ, ωστόσο το κλίμα παραμένει εξαιρετικό και άπαντες είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις νίκες μέσα στη Λεμεσό. Εκεί, οι Ουαρίς και Φερέιρα δεν θα αγωνιστούν με τον Νταβίντ Γκαγιέγο να ετοιμάζει τις εναλλακτικές λύσεις για τα δύο άκρα της επίθεσης. Ο λόγος για τους Τσίκο Μπάνζα και Δανιήλ Παρούτη. Δύο wingers ικανά να αντικαταστήσουν τους ομολογουμένως ανεβασμένους απόντες. Τσίκο και Παρούτης έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αμφότεροι γρήγοροι, πολύ καλοί στο one on one, πατάνε συνεχώς περιοχή και μπορούν να σκοράρουν.