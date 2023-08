Το «take it or leave it» κρατά ανοιχτό παράθυρο μόνο για το φινάλε

Επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές πως η Νέα Σαλαμίνα «χτύπησε» την πόρτα της Ανόρθωσης για τον Κίκο. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται από αμφότερες τις ομάδες και το ότι υπάρχει... απόσταση μεταξύ των «θέλω» της «Κυρίας» για να παραχωρήσει τον Πορτογάλο μπακ και των χρημάτων που προτίθενται να δαπανήσουν οι ερυθρόλευκοι.

Εδώ και καιρό ο Κίκο έχει τεθεί εκτός πλάνων από την Ανόρθωση η οποία περίμενε πώς και πώς να προκύψει ενδιαφέρον για τον 30χρονο άσο, ώστε να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του ή έστω από το μεγαλύτερο μέρος του. Κι είναι με ευχαρίστηση που ενημερώθηκαν οι κυανόλευκοι για το ενδιαφέρον της συμπολίτισσας, μόνο που η πρότασή της δεν ικανοποιεί.

Η Νέα Σαλαμίνα πληρώνει μόνο ένα μέρος του συμβολαίου του Κίκο (λίγο λιγότερο από το μισό) και η Ανόρθωση είναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς ναι μεν δεν απαιτεί να ξεφορτωθεί ολόκληρο το συμβόλαιο του παίχτη όμως τουλάχιστον, ζητά από την ομάδα στην οποία θα τον παραχωρήσει να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού.

Από την Ανόρθωση τονίζουν πως αν δεν βελτιωθεί, η πρόταση των ερυθρολεύκων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε υποθετικά», απαντάνε στο ερώτημα τι θα πράξουν αν έχουν τη συγκεκριμένη πρόταση σε ισχύ στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Την ίδια ώρα, από τη Νέα Σαλαμίνα τονίζουν πως δεν πρόκειται να ανεβάσουν την προσφορά τους. «Αυτό μπορούμε να δώσουμε, είναι take it or leave it», μας λέχθηκε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει αυτό; Πως επί του παρόντος, με βάση όσα λένε τουλάχιστον από τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει συμφωνία. Μπορεί να ισχύσει κάτι διαφορετικό αργότερα; Μπορεί.

Μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου έχουμε άλλες 2,5 βδομάδες και στην Ανόρθωση κάνουν υπομονή με την ελπίδα είτε να ανεβάσει την προσφορά της η Νέα Σαλαμίνα (κάτι που σύμφωνα με τους ανθρώπους της δεν θα γίνει) είτε να προκύψει από κάποια άλλη ομάδα καλύτερη πρόταση. Αν δεν γίνει αυτό και φτάσουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου δεν αποκλείεται το «όχι» των κυανολεύκων στους ερυθρολεύκους να γίνει «ναι», ώστε να βάλουν τουλάχιστον ένα πόσο στα ταμεία τους, καθώς το μοναδικό άλλο σενάριο θα είναι πλέοννα τον κρατήσουν στο ρόστερ (δίχως να υπολογίζεται) και να πληρώσουν ολόκληρο το συμβόλαιό του.