Στην Ανόρθωση ο Σουάρεζ - «Να νιώσουμε το πάθος σας»

O Όσκαρ Σουάρεζ θα βρίσκεται πλάι στον Νταβίντ Γκαγιέγκο στον πάγκο της Ανόρθωσης, ως βοηθός προπονητής.

Ο ίδιος με ανάρτησή του ανάφερε ότι είναι ευτυχισμένος που θα είναι μέρος της ομάδας της Αμμοχώστου.

«Ευτυχισμένος που είμαι μέρος της Ανόρθωσης για την ερχόμενη σεζόν! Στόχος μας είναι να νιώσουμε το πάθος σας και να σας κάνουμε περήφανους» έγραψε.

Από την «Κυρία» αναδημοσίευσαν την ανάρτησή του, καλωσορίζοντάς τον.

Happy to be part of @anorthosisfc for this coming season!



Our goal is to feel your passion and make you proud of this… pic.twitter.com/rk7XX0Olxq