Aναβλήθηκε οριστικά το Άστον Βίλα-Νιουκάστλ

Τα μαζεμένα κρούσματα κορωνοϊού που προέκυψαν στη Νιουκάστλ οδήγησαν την Premier League στην αναβολή του αγώνα με την Άστον Βίλα, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, το ματς θα οριστεί σε νέα ημερομηνία, ενώ η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από αίτημα της ομάδας του Μπρους.

Following a Premier League Board meeting today, Newcastle United’s fixture at Aston Villa, due to be played at 20:00 GMT Friday 4 December, has been postponed

Full statement: https://t.co/ehtPV0pjZ3 pic.twitter.com/SnMQfx18zJ

— Premier League (@premierleague) December 1, 2020