Ανανεώσεις των διαρκείας και στο Apollon Official Store – Όλες οι πληροφορίες

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Απόλλωνας ενημερώνει τους φιλάθλους του πως από αύριο (16/7) Πέμπτη οι περσινοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν και από το Apollon Official Store, παραθέτοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι από αύριο Πέμπτη (16/07), οι περσινοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα τους, θα μπορούν να το πράξουν και από το Apollon Official Store.

Παρακαλούμε τους φίλους της ομάδας μας, οι οποίοι θα μεταβούν στο Apollon Official Store, να είναι υπομονετικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες και τους κανονισμούς των διαταγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τον Covid-19. Διευκρινίζεται ότι θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία μόνο ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ εντός του καταστήματος, ενώ καλούνται οι επισκέπτες να διατηρούν υποχρεωτικά απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι η διαδικτυακή ανανέωση της κάρτας συνεχίζεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://tickets.apollon.com.cy/

Επίσης, οι αγοραστές θα μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα «ALL IN ONE» καθώς επίσης και την επίσημη φανέλα της ομάδας μας. Για την επιλογή φανέλας (home ή away) και μεγέθους, θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με τη μέθοδο του «First Come / First Served». Σε περίπτωση εξαντλήσεως του στοκ, θα υπάρχει εναλλακτική επιλογή από το Apollon Official Store. Διευκρινίζεται ότι παιδικό νούμερο φανέλας, θα μπορούν να πάρουν μόνο παιδιά με κάρτα VIP YOUTH.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ELITE: €1,000

VIP: €450

VIP YOUTH: €100

BLUE: €100

JUNIOR CLUB: €20

Από τις 28/07 θα ξεκινήσει κανονικά η διάθεση για νέους αγοραστές και από το Apollon Official Store, στις πιο κάτω τιμές. (Για ανανέωση θα συνεχίσουν να ισχύουν οι τιμές ανανέωσης).

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (θα συνεχίσουν να ισχύουν οι τιμές ανανέωσης για τους περσινούς κατόχους)

ELITE: €1,100

VIP: €550

VIP YOUTH: €140

BLUE: €140

JUNIOR CLUB: €20

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΡΤΩΝ

– Όλοι οι εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος, όλοι οι εντός έδρας αγώνες Κυπέλλου (πλην του τελικού).

– Δώρο η επίσημη φανέλα 2020-21. Για την επιλογή φανέλας (home ή away) και μεγέθους, θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με τη μέθοδο του «First Come/ First Served». Σε περίπτωση εξαντλήσεως του στοκ, θα υπάρχει εναλλακτική επιλογή από το Apollon Official Store. Διευκρινίζεται ότι παιδικό νούμερο φανέλας, θα μπορούν να πάρουν μόνο παιδιά με κάρτα VIP Youth.

– Ειδική προνομιακή τιμή στις επίσημες εκδρομές της ομάδας για τους εκτός έδρας Ευρωπαϊκούς αγώνες.

– 15% έκπτωση στο Apollon Official Store.

– Ειδικές εκπτώσεις από επιλεγμένες εταιρείες, υπηρεσίες και προϊόντα.

– Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης «APOLLON REWARDS».

– Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας.

– Εξασφαλισμένο εισιτήριο για αγορά σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό κυπέλλου.

– Συμμετοχή στο Media Club του Απόλλωνα (ενημέρωση για τα νέα της ομάδας με sms).

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

– Η κάρτα ELITE παραμένει ως έχει με σημαντική μείωση στην τιμή της.

– Οι κάρτες GOLD και PLATINUM καταργούνται. Δημιουργία της νέας κάρτας VIP σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις PLATINUM και με περισσότερα προνόμια από τις GOLD.

– Οι κάρτες LADY και TEENS καταργούνται και ενσωματώνονται στις BLUE.

– Η κάρτα JUNIOR CLUB παραμένει ως έχει.

Επίσης, όσοι φίλοι της ομάδας μας επιθυμούν να επωφεληθούν της προσφοράς αλλά δεν είναι κάτοχοι κάρτας φιλάθλου, μπορούν να το πράξουν μέσω της επιλογής SUPPORT CARD στην τιμή των 100 ευρώ, παίρνοντας έτσι την επίσημη φανέλα της ομάδας και την κάρτα «ALL IN ONE», χωρίς όμως το δικαίωμα εισόδου στο Τσίρειο Στάδιο.

Τονίζεται, ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και της αβεβαιότητας η οποία επικρατεί σχετικά με το επιτρεπόμενο ποσοστό προσέλευσης κόσμου στα γήπεδα, η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ δημιούργησε την κάρτα «ALL IN ONE» αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, όπου σκοπός είναι να ικανοποιηθεί απόλυτα ο οπαδός της ομάδας μας, ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη της πανδημίας ή όποιους περιορισμούς τυχόν αποφασιστούν στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021. Σε περίπτωση που κάποιοι ή όλοι οι αγώνες πραγματοποιηθούν με πολύ μικρό ποσοστό κόσμου, τότε προτεραιότητα για είσοδο στις κερκίδες θα έχουν οι κάτοχοι κάρτας ELITE και VIP και στη συνέχεια ανάλογα το ποσοστό, όλοι οι κάτοχοι κάρτας «ALL IN ONE» . Σημειώνεται πως λόγω των περιορισμών, οι θέσεις στον περιφραγμένο χώρο των επισήμων δεν θα ισχύσουν τη φετινή χρονιά και θα γίνει αναπροσαρμογή των θέσεων. Επίσης, σε περίπτωση όπου όλοι ή κάποιοι από τους αγώνες δεν πραγματοποιηθούν ή αν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των φιλάθλων στις κερκίδες, δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25351954.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό έντυπο: https://issuu.com/apollonlimassolfc/docs/all_in_one_2020_2021

Κάρτα «ALL IN ONE» Απόλλωνα

Μένουμε κοντά στο Θρύλο!

Property Gallery.

Χορηγός Καρτών «ALL IN ONE» Απόλλωνα 2020-2021